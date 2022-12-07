Присоединение к Шенгену Хорватии вызывает обеспокоенность у ее соседей

Министры юстиции ЕС в четверг примут решение о вступлении в Шенгенскую зону Румынии, Болгарии и Хорватии. Ожидаемое полное присоединение Хорватии к Шенгену 1 января 2023 года вызывает обеспокоенность у ее соседей, не являющихся членами Евросоюза. Речь, в частности, идет о Сербии и Босния. Здесь боятся быть отстраненными от сферы интересов ЕС.

"Есть вероятность того, что контроль на границах может стать более небрежным, и все замедлится еще больше", — говорит водитель из Сербии, — "Я не вижу, чтобы дела шли лучше".

С этим не согласны в пограничной службе Хорватии.

Иван Полич, сотрудник погранслужбы Хорватии: "Хорватская пограничная полиция выполняет все юридические процедуры Европейского Союза со дня вступления в ЕС, то есть 1 июля 2013 года. Поэтому мы не увидим больших скоплений людей на границе".

Боснийцы, помимо трудностей при пересечении границ, опасаются того, что им, возможно, придется в одиночку справляться с такими проблемами, как миграция и региональная нестабильность.

Аднан Черимагич, аналитик European Stability Initative: "Чувство изоляции, чувство разрыва между Боснией иГерцеговиной и Хорватией будет расти, а нынешняя политика ЕС в отношении БиГ, а также региона Западных Балкан, такова, что нет никакой надежды на то, что в ближайшем будущем, через пять-десять лет при нынешней политике, этот разрыв сократится. Более того, он, вероятно, станет намного, намного больше".

Расширение внешних границ ЕС приведет к улучшению ситуации в остальном регионе, заявила Euronews бывший министр иностранных дел Хорватии, представитель либерально-демократической оппозиции в Национальном парламенте Весна Пусич:

"Это не расширение ЕС. Это укрепление европейской территории. Эти страны (Босния, Сербия, Македония, Косово и Черногория) окружены территорией ЕС, так что, это действительно вопрос европейской безопасности. Государства, не входящие в Европейский Союз, никогда не могут быть изолированы в смысле строительства стены, потому что фактически они окружены ЕС".

Брюссель стремится стабилизировать ситуацию на Западных Балканах, поэтому заявляет, что не заинтересован в возведении новых стен и проведении такой миграционной политики, которая не устраивает страны-кандидаты на вступление в ЕС.