Китай смягчает антиковидные ограничения

Власти Китая ослабляют ограничительные меры по контролю над распространением коронавируса.

Об этом говорится в документе по оптимизации мер борьбы с COVID-19, опубликованном в среду Государственным комитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Отменяется временная блокада зон высокого риска, передвижение людей ограничиваться не будет. Заразившимся можно оставаться дома на карантине, а объемы широко распространенного ранее ПЦР-тестирования сократятся.

Рост числа случаев заражения коронавирусом в КНР был зафиксирован в начале ноября, подавляющее большинство из них приходилось на бессимптомных носителей вируса. После ужесточения правительством ограничительных мер в нескольких городах Китая прошли массовые демонстрации протеста.