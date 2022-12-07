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Китай

Китай смягчает антиковидные ограничения

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 Euronews
КНР смягчает ограничения, но продолжает придерживаться политики "нулевой терпимости" к COVID-19
КНР смягчает ограничения, но продолжает придерживаться политики "нулевой терпимости" к COVID-19   -   Авторское право  Andy Wong/AP

Власти Китая ослабляют ограничительные меры по контролю над распространением коронавируса.

Об этом говорится в документе по оптимизации мер борьбы с COVID-19, опубликованном в среду Государственным комитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Отменяется временная блокада зон высокого риска, передвижение людей ограничиваться не будет. Заразившимся можно оставаться дома на карантине, а объемы широко распространенного ранее ПЦР-тестирования сократятся.

Рост числа случаев заражения коронавирусом в КНР был зафиксирован в начале ноября, подавляющее большинство из них приходилось на бессимптомных носителей вируса. После ужесточения правительством ограничительных мер в нескольких городах Китая прошли массовые демонстрации протеста.