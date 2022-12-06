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Спорт

Сборная Испании проиграла Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022

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 Euronews
Сборная Испании проиграла Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022
Авторское право  KARIM JAAFAR/AFP or licensors

Сборная Испании проиграла в 1/8 финала ЧМ-2022, уступив в серии послематчевых пенальти Марокко. Для Марокко этот успех стал историческим, "Атласские львы" впервые добрались до восьмерки сильнейших мундиаля. Основное и дополнительное время завершилось вничью 0:0, испанцы могли вырвать победу на последних секундах экстра-тайма, однако Сарабия попал в штангу. 

В серии послематчевых пенальти испанцы не забили ни одного 11-метрового и проиграли 0:3.