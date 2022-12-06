Кулеба: "Пора закрыть небо над Украиной"

Москва и Киев проводят обмен пленными: в День вооружённых сил Украины 6 декабря стороны передали друг другу по 60 человек.

В Украину вернулись 58 мужчин и 2 женщины, в том числе 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов. По словам главы Администрации президента Андрея Ермака, среди обменянных были и некоторые защитники Мариуполя. "Сегодняшний "список 60" включает 34 из них, в том числе 14 от "Азовстали", — написал он в своем Telegram-аккаунте.

В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров Киева увеличить военную помощь после последней серии точечных российских ударов накануне.

"Сегодня особенно важно помочь Украине защититься от российских ракетных ударов, - сказал Кулеба. - Не нужно искать оправданий и откладывать ключевые решения. Пора закрыть небо над Украиной, сделать это с помощью систем ПВО, которые должны поступить в Украину в достаточном количестве".

6 мирных жителей были убиты и по меньшей мере 10 получили ранения в результате обстрелов из Украины. Об этом заявили во вторник власти подконтрольного России Донецка. Среди погибших - депутат парламента подконтрольной России территории Мария Пирогова (29 лет). Об этом написал в Telegram глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По данным российских информационных агентств, центр города трижды обстреливался из реактивных систем залпового огня "Град". Российское государственное телевидение показало, как пожарные тушат огонь на местном рынке.