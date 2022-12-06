Карта боевых действий на 06.12.2022

Российские силы нанесли очередную серию ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. И хотя работа украинских и западных средств ПВО еще больше сокращает тающие российские запасы высокоточных боеприпасов, небольшой процент российских ударов, проходящих через ПВО Украины, тем не менее, оказывает значительное воздействие на критически важную инфраструктуру Украины.

В Киевской, Одесской, Винницкой и Запорожской областях под обстрелами оказались объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.

За несколько часов до этого шквала ракет украинские силы, похоже, нанесли удары по российским стратегическим авиабазам, причинив незначительный ущерб, но продемонстрировав при этом способность ВСУ бить по российским тылам и, возможно, сорвать российскую кампанию по нанесению ударов по украинской инфраструктуре.

Министерство обороны России и несколько военных блогеров сообщили, что украинские силы использовали беспилотники для нанесения ударов по авиабазе Дягилево в Рязанской области и авиабазе Энгельс-2 в Саратовской области, которая находится примерно в 600 километрах от территории Украины.

Энгельс - основная оперативная база дальней авиации России на западе страны, где базируется более 30 тяжелых бомбардировщиков. Эти самолеты входят в состав российских сил ядерного сдерживания, а также часто используются для запуска обычных крылатых ракет по Украине.

Минобороны России заявляет, что атаки были совершены украинскими беспилотниками, которые, как утверждается, были сбиты российской системой ПВО.

Киев не взял напрямую на себя ответственность за самые глубокие удары по российскому тылу с момента начала российского вторжения 24 февраля, однако в Twitter ВВС Украины появилось сообщение: "Что случилось?"

Советник президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter: "Если что-то запускать в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летающие объекты вернутся в точку вылета".

В Институте изучения войны указывают, что недовольство в сообществе российских военных блогеров, по поводу неспособности российских военных предотвратить украинские удары по российским стратегическим авиабазам, в сотнях километрах от украинских позиций и в глубине российской территории, перевесило удовлетворение от последнего раунда ударов по Украине.