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мир

Спасение мигрантов в Средиземном море

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 Euronews
Спасённые мигранты
Спасённые мигранты   -   Авторское право  AP/AP

164 мигранта спасены в Средиземном море за минувшие два дня. Судно Geo Barents под эгидой "Врачей без границ" провело несколько операций у берегов Ливии, подняв на борт мигрантов, пытавшихся пересечь море на надувных лодках. По словам активистов, среди спасённых — более 50 несовершеннолетних.

В ноябре Geo Barents был в числе других судов НПО, которым долгое время не разрешали высадить мигрантов в итальянских портах. По данным итальянского правительства, за 11 месяцев этого года в страну морем прибыли 95 тысяч нелегалов.