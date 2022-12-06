"Аль-Джазира"передала дело убитой журналистки Ширин Абу Акле в МУС

Телеканал "Аль-Джазира"передал дело убитой журналистки Ширин Абу Акле в МУС - Международный уголовный суд, вновь заявив, что репортер была убита израильскими военными.

"Аль-Джазира" обвинила правительство еврейского государства в преследовании журналистов, назвав смерть Абу Акле военным преступлением. В сентябре семья подала собственный запрос в МУС о проведении расследования.

Лина Абу Акле, племянница Ширин Абу Акле: "Несмотря на множество свидетельств очевидцев, более десятка расследований авторитетных новостных агентств, правозащитных организаций и ООН, которые пришли к выводу, что Ширин стала мишенью и была убита израильским солдатом, моя семья до сих пор не знает, кто выпустил смертельную пулю, и, кто был вовлечен во всю эту цепочку приказов, позволившую им убить мою тетю".

Широко известная в арабоязычных странах журналистка погибла 11 мая. Абу Акле освещала израильскую операцию в Дженине на Западном берегу Иордана. Пуля попала ей в голову.

Израиль провел свое расследование и, сообщил, что невозможно определить источник стрельбы Уходящий премьер Яир Лапид комментируя решение "Аль-Джазиры", завил, что Израиль не допустит, чтобы действия его военнослужащих расследовались в посторонних юрисдикциях.