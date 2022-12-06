"Раньше у меня был дом": доклад Amnesty International о пожилых людях в Украине в условиях войны

Во время войны в Украине наибольшей опасности среди мирных жителей подвергаются пожилые люди, говорится в новом докладе Amnesty International под названием "Раньше у меня был дом".

Они чаще погибают или получают ранения, рассказала Euronews сотрудница Эмнести Лора Миллз.

"Зачастую они вынуждены оставаться в районах, которые постоянно обстреливаются российской армией. Они не всегда могут укрыться в бомбоубежище, часто пережидают бомбардировки прямо в своих квартирах, где подвергаются повышенному риску погибнуть или получить ранение. После эвакуации из зон боевых действий им трудно найти жилье, многие живут в бедности, у некоторых инвалидность, все это усложняет поиски доступного жилья", - говорит Миллз.

Люди в возрасте 60 лет и старше составляют почти четверть населения Украины.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, более трети погибших мирных жителей в период с февраля по сентябрь – это люди старше 60.

Amnesty International призывает правительство Украины и других стран оказывать содействие в эвакуации пожилых людей, а также оказывать им финансовую поддержку, чтобы они могли позволить себе снять жилье.