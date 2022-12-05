Иран: "Никаких изменений"

Активисты протестного движения в Иране отвергли заявление об упразднении полиции нравов. Они говорят, что не увидели никаких изменений, "ничто не указывает на то, что положение женщин в стране улучшится". В соцсетях звучат призывы к трехдневной забастовке.

Старший научный сотрудник правозащитной организации ARTICLE19 Махса Алимардани говорит, что статьи в исламском уголовном кодексе за несоблюдение строгого дресс-кода остаются:

"Уже несколько недель многие люди в Иране не видели на улицах полицию нравов. Но является ли это позитивным изменением? Нет, вместо них прибыли силы безопасности, стали стрелять, убивать, избивать, арестовывать протестующих и заключать их под стражу, применять пытки без какой-либо надлежащей правовой процедуры или каких-либо надлежащих уголовных обвинений против протестующих. Это будет сильно отвлекать от сути, потому что любой, кто знает Иран, знает, что проблема не в полиции нравов".

В эти выходные генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери объявил об упразднении полиции нравов, созданной в 2006 году при ультраконсервативном президенте Махмуде Ахмадинежаде. (2005-2013) для "распространения культуры приличия и ношения хиджаба".

Неожиданное заявление было расценено как жест в адрес протестующих. Но правозащитники в понедельник усомнились в его обоснованности, интерпретировав его, скорее, как импровизированный ответ на вопрос на пресс-конференции. Они также считают, что отмена полиции нравов никоим образом не изменит обязанности женщин носить хиджаб, а скорее будет означать иной способ применения закона.

Протесты в Иране, невиданные со времён Исламской революции 1979 года, не прекращаются вот уже более двух с половиной месяцев. Они вызваны смертью 16 сентября Махсы Амини, 22-летней девушки, которую арестовали в Тегеране по обвинению в якобы несоблюдении исламского дресс-кода.

После смерти Махсы все больше женщин обнажают головы, особенно в престижных районах к северу от Тегерана. На кадрах видно, как женщины нарушают табу, участвуя в акциях протеста или ходят по магазинам с непокрытой головой.