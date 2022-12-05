Бразилия и Хорватия вышли в 1/4 финала ЧМ-2022

Находящийся в больнице Пеле заявил, что обязательно посмотрит трансляцию, и бразильские футболисты не огорчили своего главного болельщика, разгромив в 1/8 финала чемпионата мира Южную Корею со счётом 4:1.

Бразильцы решили свою задачу уже в первом тайме после голов Винисиуса Жуниора, Неймара, Ришарлисона и Пакеты. Во втором тайме Пайк Сын Хон забил гол престижа.

Неймар, отличившись с пенальти, забил уже 76-й гол за национальную сборную. До рекорда Пеле остался всего один мяч.

"В четвертьфинале соперником Бразилии будет Хорватия, - передаёт из Дохи специальный корреспондент Euronews Аадель Халим. - Финалисты последнего мундиаля сломили сопротивление Японии. Дайдзен Маэда окрыл счет в конце первого тайма, Иван Перишич сравнял в начале второго и перевел игру в экстра-тайм, в котором голов забито не было. В серии послематчевых пенальти хорватский голкипер Ливакович отбил три удара, подведя черту под волшебным катарским турне японцев, включившим в себя победы над Германией и Испанией.

Хорватия теперь не проигрывает в 10 из 11 последних матчей на чемпионатах мира, их единственная осечка за это время - поражение в финале прошлого мундиаля от Франции. Отныне им нужно готовиться к пятничному матчу против Бразилии на стадионе Education City".