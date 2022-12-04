Франция вышла в 1/4 финала ЧМ-2022

Дубль Килиана Мбаппе и гол Оливье Жиру вывели сборную Франции в 1/4 финала Чемпионата мира по футболу. В матче с Польшей действующие победители турнира повели в счете в самом конце первого тайма - Жиру забил с филигранного паса Мбаппе и стал лучшим в истории бомбардиром французской сборной. Во втором тайме Мбаппе двумя красивыми голами развил преимущество своей команды.

Польша избежала поражения с крупным счетом уже в компенсированное время - Роберт Левандовский забил с пенальти.