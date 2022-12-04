Матчи понедельника на ЧМ-2022 в Катаре

Сборные Бразилии и Южной Кореи готовятся к матчу 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

Нападающий сборной Бразилии Неймар сможет принять участие в этой встрече, которая пройдет в понедельник на арене "Стадион-974" в Дохе.

Сборная Южной Кореи стала сенсационным участником плей-офф чемпиона мира — команда получила такой шанс, вырвав победу у португальцев.

Из Дохи передает корреспондент Euronews Сэм Ашу:

"О сборной Японии на чемпионате много разговоров, она все еще надеется, что чемпионат для сборной не закончится после поединка с Хорватией. Япония возглавила группу E после невероятных побед над Германией и Испанией. На этот раз Япония встречается с Хорватией, которую восемь матчей подряд еще никто не обыграл. Сборная Хорватии выступает примерно в том же составе, который дошел до финала четыре года назад. На стадион "Эдь-Джануб" в Дохе состоится жаркая встреча. Япония еще ни разу не выходила в четвертьфинал чемпионата мира и скоро мы узнаем, может ли она это сделать".