ЕС обещает США ответные меры: "Нужно установить равновесие в правилах игры"

Евросоюз должен принять меры в ответ на американский закон о снижении иyфляции, предостоставляющий многомиллиардные субсидии производителям электромобилей, аккумуляторов и энергетического оборудования при условии, что они выпущены в США.

Об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, выступая в в Колледже Европы в Брюгге.

Урсула фон дер Ляйен указала на необходимость изменения и улучшения правил ЕС, чтобы предотвратить уход инвесторов в США, привлеченных новым пакетом помощи в сфере "зеленой" энергетики. По ее мнению, ЕС должен облегчить доступ к бюджетному финансированию проектов в сфере "зеленого" энергетического перехода.

"Мы должны действовать, чтобы установить равновесие в правилах игры там, где Акт о снижении инфляции и другие меры создают перекосы. Другими словами, здесь, в Европе, мы должны подготовиться и одновременно вести сотрудничество с США, чтобы смягчить неблагоприятные конкурентные условия", — сказала Урсула фон дер Ляйен.

По словам председателя Еврокомиссии, закон может спровоцировать нечестную конкуренцию, закрытие рынков и нарушение критически важных цепочек поставок.

Она также отметила, что начало новой торговой войны ни в интересах ни США, ни Европы, и призвала США учитывать озабоченности ЕС.