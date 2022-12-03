Аргентина и Нидерланды встретятся в 1/4 финала на ЧМ-2022 в Катаре

Аргентина и Нидерланды встретятся в 1/4 финала на ЧМ-2022 в КатареКомментарии
Euronews
Авторское право Frank Augstein/Copyright 2022 The AP. All rights reserved-
Аргентина и Нидерланды встретятся 9 декабря в 1/4 финала на ЧМ-2022 в Катаре.
Аргентина одержала победу над сборной Австралии со счетом 2:1.
Голы забили Лионель Месси, для которого этот матч стал тысячным по счету в карьере, и Хулиан Альварес. На 77-й минуте полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес отправил мяч в собственные ворота
Нидерланды обыграли США со счётом 3:1. В составе победителей голы забили Мемфис Депай, Дейли Блинд и Дензел Дюмфрис. У сборной США отличился Хажди Райт.
В воскресенье встречаются Польша и Франция, Англия и Сенегал.
Игры чемпионата мира в Катаре проходят в пяти городах на восьми стадионах