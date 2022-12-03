Аргентина и Нидерланды встретятся в 1/4 финала на ЧМ-2022 в Катаре

Аргентина и Нидерланды встретятся 9 декабря в 1/4 финала на ЧМ-2022 в Катаре.

Аргентина одержала победу над сборной Австралии со счетом 2:1.

Голы забили Лионель Месси, для которого этот матч стал тысячным по счету в карьере, и Хулиан Альварес. На 77-й минуте полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес отправил мяч в собственные ворота

Нидерланды обыграли США со счётом 3:1. В составе победителей голы забили Мемфис Депай, Дейли Блинд и Дензел Дюмфрис. У сборной США отличился Хажди Райт.

В воскресенье встречаются Польша и Франция, Англия и Сенегал.

Игры чемпионата мира в Катаре проходят в пяти городах на восьми стадионах