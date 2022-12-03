Нидерланды вышли в четвертьфинал ЧМ-2022 в Катаре

Cборная Нидерландов стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу в Катаре. Нидерланды обыграли США со счётом 3:1

В составе победителей голы забили Мемфис Депай, Дейли Блинд и Дензел Дюмфрис. У сборной США отличился Хажди Райт

Сборная Нидерландов вышла в четвертьфинал чемпионата мира в седьмой раз в истории.

На стадии 1/4 финала сборная Нидерландов сыграет с победителем субботнего матча между командами Аргентины и Австралии.