Нидерланды вышли в четвертьфинал ЧМ-2022 в Катаре

Нидерланды вышли в четвертьфинал ЧМ-2022 в КатареКомментарии
Euronews
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Cборная Нидерландов стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу в Катаре. Нидерланды обыграли США со счётом 3:1
В составе победителей голы забили Мемфис Депай, Дейли Блинд и Дензел Дюмфрис. У сборной США отличился Хажди Райт
Сборная Нидерландов вышла в четвертьфинал чемпионата мира в седьмой раз в истории.
На стадии 1/4 финала сборная Нидерландов сыграет с победителем субботнего матча между командами Аргентины и Австралии.