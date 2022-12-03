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мир

Праздничные огни зажглись в Ватикане и Вифлееме

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 Ирина Шелудкова
Ватикан в рождественских огнях
Ватикан в рождественских огнях   -   Авторское право  Gregorio Borgia/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

На площади Святого Петра в Ватикане состоялась традиционная церемония зажжения огней на рождественской ели. В этом году дерево высотой около 30 метров было доставлено из центральной области Абруццо. Возле елки был открыт деревянный вертеп, его изготовила команда из 11 мастеров из северо-восточной итальянской области Фриули-Венеция-Джулия. 

В Вифлееме у базилики Рождества Христова также засияли праздничные огни. По преданию здесь родился Иисус Христос. Церемонию посетил палестинский лидер Махмуд Аббас. Ожидается, что  во время рождественских праздников город посетят 100 тысяч туристов. 

В европейских странах  открылись рождественские ярмарки, на этот раз без ограничений, связанных с пандемией. На севере Италии в Больцано открылась ярмарка, которая считается самой знаменитой в стране. Каждый год сюда приезжают 700 тысяч туристов.