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мир

Мигрант перебрался через границу на параплане

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 Ирина Шелудкова
С начала года в Испанию незаконным путем попали около 30 тысяч мигрантов
С начала года в Испанию незаконным путем попали около 30 тысяч мигрантов   -   Авторское право  AFP/FADEL SENNA

Нелегальный мигрант из Марокко с помощью параплана попал на территорию Мелильи, испанского анклава на побережье Африки. Мужчина скрылся сразу после приземления и объявлен в розыск. Нарушителя границы заметили местные жители и сообщили об инциденте в полицию. Параплан для таких целей используется впервые. 

По данным МВД Испании, с начала года незаконным путем в страну попади 29 тысяч мигрантов, из их около 1500 — через Мелилью.

В июне в Мелилье  23 мигранта погибли, пытаясь перебраться через высокий забор.