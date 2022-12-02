English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Бельгия

Страны ЕС достигли компромисса о введении потолка цен на российскую нефть

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Страны ЕС достигли компромисса о введении потолка цен на российскую нефть
Авторское право  AP

Страны ЕС достигли компромисса о введении потолка цен на российскую нефтьв 60 долларов за баррель. Об этом сообщил постпред Польши при ЕС Анджей Садось

Польша оставалась единственной страной ЕС, которая блокировала введение потолка цен, требуя сделать его еще более низким.

До начала российского вторжения в Украину Евросоюз получал 29% нефти из РФ. 

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не станет поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на нефть