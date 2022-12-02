Страны ЕС достигли компромисса о введении потолка цен на российскую нефть

Страны ЕС достигли компромисса о введении потолка цен на российскую нефтьв 60 долларов за баррель. Об этом сообщил постпред Польши при ЕС Анджей Садось

Польша оставалась единственной страной ЕС, которая блокировала введение потолка цен, требуя сделать его еще более низким.

До начала российского вторжения в Украину Евросоюз получал 29% нефти из РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не станет поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на нефть