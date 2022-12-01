Перенос памятников: одесситы о "неприятном наследии"

Власти Одессы приняли решение о переносе из центра города памятника Екатерине Второй.

После российского вторжения в Украину мнение горожан относительно его судьбы изменилось. По итогам октябрьского интернет-опроса более половины участников высказались за демонтаж монумента.

"Это просто неприятное наследие для многих современных украинцев", - говорит историк Екатерина Ергеева, напоминая, что первые поселения на месте, где располагается сейчас Одесса, датируются более ранним периодом.

Монумент "Основателям города" был установлен в 1900-м году, через 20 лет был снесен советской властью, но вновь вернулся в центр города в 2007 году.

Среди одесситов есть как сторонники демонтажа памятника, так и противники.

"Мы думаем, что это правильное решение. Но он не должен быть полностью уничтожен. Лучше его перенести в какой-нибудь исторический уголок Одессы, в парк или музей”, - говорит Александр.

Главный редактор издания Odesa Daily Леонид Штекель: Я всегда был противником Путина. Я считаю, что попытка ревизионизма в истории - это воинствующее невежество".

Житель Одессы Денис не понимает, зачем нужно переносить монумент.

"Это исторический памятник. Почему мы его должны лишиться? Для чего необходимо?”, - задается вопросом молодой человек.

"Сейчас Украина формирует свою идентичность. Нам нужно концентрироваться на других вопросах и иных страницах нашей истории, более важных. Это вопрос приоритетов", - полагает историк Екатерина Ергеева.

В ближайшие месяцы с карты Одессы также исчезнут Александровская колонна и памятник российскому полководцу Александру Суворову. Конную статую Суворова убрали из центра Измаила 1 декабря.