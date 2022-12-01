Жители Косова скептически отнеслись к новости о безвизе

С 1 января 2024 года граждане частично признанного Косова смогут путешествовать по Шенгенской зоне без визы. Решение, принятое неделю назад на встрече представителей стран-членов ЕС, жители Косова восприняли с долей скептицизма.

— Судя по предыдущим событиям, когда нам давали обещания, но ничего не происходило, я думаю, что и на этот раз будет также.

— У нас есть много причин, чтобы быть подозрительными. Думаю, что Европа по отношению к нам многое рассчитала, мы маленькая страна с небольшим населением.

— Надеюсь, что на этот раз все окажется правдой, решение не будут откладывать, иначе мы снова расстроимся.

По мнению некоторых аналитиков, в данной ситуации ЕС действует с помощью угроз.

"К сожалению, процесс, который не должен был быть связан с косовско-сербским диалогом, оказался с ним связан. Поэтому срок, намеченный на 2024 год — это угроза по отношению к нам со стороны ЕС", — говорит политический аналитик Адриан Чоллаку.

"Визовый вопрос — политический. Он никак не связан со стандартами и техническими критериями, поэтому прогресс и регресс в диалоге может оказать влияние на следующий этап визовой либерализации", — говорит политический аналитик Газмир Раджи.

Премьер-министр Косова Альбин Курти приветствовал решение, по его словам, оно стало признанием, что Косово выполняет свои обязательства, борется с коррупцией и занимается проблема миграции.

Если соглашение будет одобрено Европарламентом, то жители Косова смогут въезжать в ЕС без визы на срок до 90 дней.