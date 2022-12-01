Добровольцы помогают пожилым и инвалидам покинуть Часов Яр

На Бахмутском направлении российские силы и дальше сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ. Обстрелам подвергаются населенные пункты в районе Бахмута.

Добровольцы помогают старикам и инвалидам покинуть городок Часов Яр.В эвакуационных мероприятиях участвует Георгий - сотрудник организации Восток-SOS:

"Страшно. Не боится только покойник. Мы еще жить хотим. Мертвый эвакуаторщик никому не нужен. Пока мы живы, можем помогать".

Алла, жительница Часова Яра: "Последние четыре дня - это просто невыносимо. Летают снаряды туда-сюда, ракеты. У детей разбило квартиру, нету квартиры. Очень тяжело эмоционально."

Даже если российские силы форсируют контролируемый уход украинцев из города (как это было в Лисичанске), сам Бахмут предлагает им мало оперативных преимуществ, считают в Институте изучения войны.