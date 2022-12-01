Хорваты "знакомятся" с евро

Многие хорваты приобрели ознакомительный набор евро, валюты, которую они будут делить с большей частью Европы с первого января 2023 года.

В этот день Хорватия, присоединившаяся к ЕС в 2013 году также войдет в Шенгенскую зону. Граждане государства смогут свободно перемещаться по 26 странам, 22 из которых входят в ЕС, и делать это лучше с несколькими евро в кармане.

Стартовые наборы евромонет для ознакомления общественности с новой валютой распространяются в странах за несколько недель до их присоединения к зоне евро.

Обычно их можно купить в местных банках или отделениях центрального банка страны.