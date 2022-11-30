Энергетические общины Испании

Несмотря на растущие цены на электроэнергию, Хуана не боится включать свет. Она является членом первой в Европе полуавтономной энергетической общины, расположенной в деревне Эль-Реаленго в испанской провинции Аликанте и объединяющей 300 человек.

Хуана Сантьяга, жительница Эль-Реаленго: "Нам не пришлось делать никаких инвестиций, как соседним общинам, когда они создавали энергетическое сообщество. Так что при нынешней цене на электроэнергию, мы экономим от 20% до 22%, вы можете увидеть это в своем счете".

Столетний кооператив начал установку солнечных панелей без дополнительной платы для жителей. Помимо 50% потребления домохозяйств, они также обеспечивают энергией пункты зарядки электромобилей. Главный принцип - солидарность.

Хоакин Мас, генеральный директор группы Enercoop: "Сосед, который находится дома днем, то есть когда светит солнце, получает более высокий коэффициент участия, чем сосед, который находится дома ночью. Однако соседу, который находится дома ночью, может быть присвоен более высокий коэффициент в выходные дни, когда он или она может потреблять больше".

Возле установки, которая расположена на бесплодном участке земли, соседи разбили детский парк и баскетбольную площадку.

Карлос Марласка, Euronews: "После успеха, достигнутого в городе Эль-Реаленго, энергетическое сообщество собираются расширить на весь муниципалитет Кревильенте, где проживает около 30 тысяч человек. Снижение счетов за электричество для некоторых из них начнется в 2023 году".

Кооператив, который был основан сто лет назад для обеспечения электроэнергией текстильной промышленности, уже возвел панели на четырех участках, предоставленных городским советом. Таких установок будет более 20. Но, по словам мэра Кревильенте, есть серьезное препятствие.

Хосе Мануэль Пеналва, мэр Кревильенте: "Мы находимся в стране, где существует режим олигополии определенных частных компаний. Это лобби препятствует более широкой демократизации энергетического законодательства и реальной конкуренции".

В настоящее время в Испании насчитывается более тридцати энергетических общин.