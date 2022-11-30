Кудрин ушел досрочно

Члены Совета Федерации поддержали представление президента России, поступившее в парламент во вторник, 29 ноября.

Как сообщил сам Кудрин в тот же день, он по собственной инициативе подал заявление об уходе с поста председателя Счетной палаты. В своем телеграм-канале он написал, что "провел в госсекторе около 25 лет".

"Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление президенту РФ в установленном порядке", - проинформировал Кудрин.

Ранее сообщалось, что после ухода из Счетной палаты 62-летний Кудрин перейдет на работу в компанию "Яндекс", которая будет реструктуризована и разделится на российскую и зарубежную части. СМИ сообщают, Кудрин может занять пост председателя совета директоров российской группы.

Кудрина на посту председателя Счётной палаты, предположительно, сменит первый зампред Госдумы РФ Александр Жуков.