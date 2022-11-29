ООН: "Обеспечить украинцев кровом и теплом"

Сотни жителей Херсона продолжают покидать город, оставшийся без электричества, воды и отопления. В ООН обеспокоены положением гражданского населения Херсона и Украины в целом в связи с наступлением зимы.

Представитель Генерального секретаря Стефан Дюжаррик заявил, что Организация "делает все возможное, чтобы украинцы нашли кров и тепло в суровые зимние месяцы". Он назвал усилия доноров по оказанию гуманитарной помощи Украине "экстраординарными": из 4,3 млрд долларов, выделенных в 2022 году, уже получено чуть больше 3 млрд.

Ситуация, однако, остаётся критической, и люди продолжают бежать из Херсона, как бежали из других городов с начала российского вторжения в Украину Стефан Дюжаррик представитель Генерального секретаря ООН

Накануне глава украинского "Энергоатома" Пётр Котин заявил, что "есть признаки того, что Россия покинет Запорожскую АЭС". Об этом свидетельствуют, по его словам, сообщения в российской прессе о возможности передать контроль над ЗАЭС МАГАТЭ.

В Кремле планы по выводу войск с электростанции, которую РФ оккупировала с первых дней войны, отрицают.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что бессмысленно искать признаки отступления с завода, "когда их нет и быть не может".

Тем временем жителям Киева дают электричество как минимум 4 часа в день. Городские власти оборудовали временные пункты обогрева, горячего питания и подзарядки телефонов.

Жителям прифронтового Бахмута волонтёры доставили дровяные печи.