ISW: Распутица замедляет ход войны в Украине, но скоро морозы

Темпы проведения операций у линии фронта замедлились в последнее время из-за ухудшения погодных условий, однако, скорее всего, в ближайшие несколько недель эта активность возрастёт по мере снижения температуры и замерзания почвы по всему театру военных действий.

На востоке Украины российские войска продолжали наступательные операции в направлениях Бахмута и Авдеевки. Это единственная область, где они наступают.

Вдоль линии Сватово-Кременное на северо-востоке российские войска вели оборонительные операции против продолжающегося украинского контрнаступления. Операции оборонительного характера идут и на юге Украины, где российская армия укрепляет позиции.

Российские военные ясно понимают, что украинские силы могут пересечь Днепр и провести контрнаступательные операции в восточной части Херсонской области, возможно, угрожая всем важнейшим наземным линиям коммуникаций Крыма с материком. Именно поэтому с начала октября они рыли траншеи и оборудовали места базирования в восточной части области, явно готовясь к отводу войск с западного берега Днепра и из Херсона.

Министерство обороны Великобритании в своих последних разведывательных сводках сообщает: Город уязвим, поскольку остается в зоне досягаемости большинства российских артиллерийских систем, которые ведут огонь с восточного берега Днепра, с позиций за недавно оборудованными оборонительными рубежами.

Но, по данным Института изучения войны, российские войска готовятся либо к глубокоэшелонированной обороне, либо к проведению операций для тактического или стратегического сдерживания.

Россияне явно не ожидают, что смогут предотвратить переправу украинских войск через реку, и не считают приоритетными оборонительные позиции для воспрепятствования этой переправе.