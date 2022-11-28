Миллионный митинг в поддержку президента

Более миллиона человек приняли участие в митинге сторонников президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. В воскресенье они заполонили несколько магистралей и центральную площадь Мехико, где перед ними выступил глава государства и вновь рассказал об успехах своего правительства.

Представители оппозиции говорят, что при помощи массового мероприятия власти хотели отвлечь внимание от проблем, которые им пока решить не удалось.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексики: "Мы считаем, что основной задачей является обеспечение не количества, а качества, то есть справедливого распределения доходов и богатств. Конечная цель государства - создать условия для того, чтобы люди жили счастливо и были свободными от страданий и страха".

К своим достижениям Лопес Обрадор причислил повышение минимальной зарплаты, преодоление экономических последствий пандемии коронавируса, развитие социальных программ, а также снижение уровня преступности.

Проправительственный митинг стал ответом на крупный марш оппозиции две недели назад в знак протеста против предложения президента реформировать избирательную систему в преддверии выборов 2024 года.

Глава государства избирается на шестилетний срок и не имеет права вновь претендовать на эту должность. Ранее Лопес Обрадор неоднократно исключал возможность своего переизбрания, подчеркивая, что не пойдет на такой шаг ни при каких обстоятельствах.