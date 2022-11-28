Украинские волонтёры: "Херсон может стать вторым Мариуполем"Комментарии
В связи с усилением российских бомбардировок, в контексте наступающей зимы, отсутствия электричества, воды и отопления украинское правительство и волонтёрские организации эвакуируют пожилых жителей Херсона.
Тем, кто, несмотря ни на что, предпочитает остаться, сотрудники местной волонтёрской организации "Викинг" выдают запас продуктов.
В воскресенье российская армия продолжала наносить ракетные удары по восточным и южным городам Украины, сводя на нет попытки коммунальных служб восстановить электроснабжение и отопление. У мирных жителей Херсона не остаётся другого выбора, кроме как покинуть город.
Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские войска окапываются всё дальше к востоку от Херсона, откуда украинские войска изгнали их в середине ноября, и продолжают "рутинные артиллерийские обстрелы города". Известно также, что российские войска перебрасывают системы залпового огня и ракеты класса "земля-воздух" на позиции ближе к городу.
По мнению аналитиков, суровая зима может привести к интенсификации боевых действий, когда мороз скуёт размытые дождями дороги и позволит наладить линии снабжения фронта.