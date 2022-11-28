Австрия: поезда не ходят

Однодневная предупредительная забастовка железнодорожников в Австрии привела в понедельник к полной остановке движения поездов в стране и отмене некоторых рейсов в соседней Германии. Курсировали только автобусы и другой общественный транспорт, находящийся в ведении муниципальных властей.

"Мне нужно ехать на работу, и я уже потерял много времени из-за этого. Проблема в том, что если ты опоздаешь, у тебя могут возникнуть неприятности", - говорит этот парень.

"Абсолютно все дорожает. Инфляция высокая, поэтому понятно, что люди хотят повышения зарплаты", - говорит эта женщина.

В связи с забастовкой железнодорожников, на улицах австрийских городов значительно увеличилось движение автомобилей. Местные жители вынуждены были добираться на работу на машинах.

"Я была к этому готова. Это неприятно, но я заранее знала и поэтому выехала пораньше. К тому же я морально подготовилась", - рассказывает эта девушка.

"Неприятно, потому что приходится так долго добираться на работу, но и других надо понимать", - считает этот мужчина.

На фоне инфляции в одиннадцать процентов железнодорожные работники требуют повышения зарплаты в среднем на двенадцать процентов, что составляет 400 евро.