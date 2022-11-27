Сирийские курды протестуют против турецких бомбардировок

В сирийском городе Эль-Камышлы, расположенном на границе с Турцией, тысячи курдов вышли на акцию протеста против турецких авиаударов по региону и угроз Анкары начать наземную операцию против курдских боевиков.

По оценкам наблюдателей, с 20 ноября были убиты более 60 человек — 35 членов военного альянса Сирийские демократические силы, ядро которого составляют курдские отряды, 28 военнослужащих сирийкой армии и журналист курдского информационного агентства.

Жители сирийского города Кобани, также расположенного на границе с Турцией, живут в страхе, т.к. турецкие авиаудары возобновились здесь после недолгого перерыва.

"Чего хочет Турция? Мы не знаем, что делать. Они хотят забрать наши дома и землю? Но мы живем в бедности, у нас нет света, ничего нет", — говорит жительница Кобани Амина Юсеф.

"Люди экономят деньги, покупают только самое необходимое на один-два дня, все готовятся к атакам Эрдогана, что придется покинуть дома", — говорит владелец магазина в Кобани Дарвиш Мохаммед.

Между тем сторонники Анкары провели демонстрацию в Алеппо вблизи погранпункта Баб эль-Салам, который удерживает вооруженная сирийская оппозиция. Они выступили в поддержку турецкой военной операции.

На этом фоне поддерживаемые Турцией сирийские боевики готовят позиции в Тель-Рифате, районе, который контролируют курдские отряды.

В субботу курдские силы заявили, что приостанавливают свои действия против боевиков ИГИЛ из-за турецких бомбардировок.