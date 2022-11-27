Китай: участники протестов против антиковидных мер открыто призвали к отставке Си Цзиньпина

Доведенные до отчаяния антиковидными мерами жители Китая вышли на улицы. В Шанхае полиция разогнала демонстрацию участники которой призывали к отставке Си Цзиньпина и выступали против правления Коммунистической партии. Однако уже через несколько часов люди снова собрались на том же месте.

Крупномасштабные протесты чрезвычайно редки в Китае, где публичное выражение несогласия обычно подавляется. Столь открытое недовольство Си Цзиньпином, отмечают наблюдатели, является экстраординарным.

В социальных сетях появились сообщения о манифестациях еще семи городах страны, включая Пекин, и митингах в десятках университетов.

В столице акцию протеста против антиковидных мер провели студенты ведущего в стране Университета Цинхуа. Молодые люди также выразили соболезнования в связи с пожаром в многоэтажке в Урумчи жертвами которого стали десятки людей. Жители этого здания были помещены в карантин из-за вспышки ковида.