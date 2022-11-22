Матчи третьего дня ЧМ-2022: анонс

Сборная Франции вступает в борьбу по защите своего титула на стадионе "Аль-Джануб". Соперниками действующих чемпионов мира в матче 1-го тура группового этапа станут австралийцы.

Болельщики "синих" надеются, что команда оправится после травмы обладателя "Золотого мяча" Карима Бенземы, который был вынужден пропустить мундиаль.

Ожидается, что Оливье Жиру, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе и Усман Дембеле составят атакующий квартет в отсутствие Бенземы. Тренер французов Дидье Дешам подтвердил, что не будет искать замену форварду "Реала".

Потери не обошли стороной и подопечных Грэма Арнольлда: из-за проблемы с коленом из состава сборной Австралии выбыл нападающий шотландского "Хиберниана" Мартин Бойл. Его заменит 21-летний Марко Тилио из "Мельбурн Сити".

В группе D также выступят команды Дании и Туниса.

В группе C первыми сразятся сборные Аргентины и Саудовской Аравии.

Из Катара передаёт корреспондент Euronews Сэм Ашу: "Зрители в предвкушении ярких матчей третьего дня турнира. На стадионе "Лусаил" встретятся аргентинцы и саудиты. Для Лионеля Месси это последний Кубок мира. Нападающий сборной признался, что нервничает... ещё бы! На него молятся 45 миллионов жителей Аргентины! Саудовская Аравия – совсем рядом, у сборной королевства точно будет много болельщиков в Катаре, и они будут поддерживать своих, не щадя голосовые связки. В другом групповой матче сыграют сборные Мексики и Польши. Для Роберта Левандовского это тоже, скорее всего, будет последний мундиаль".