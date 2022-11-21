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Спорт

Англия разгромила Иран, Нидерланды выиграли у Сенегала

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 Euronews
Сборная Англии ликует
Сборная Англии ликует   -   Авторское право  AP Photo/Frank Augstein

С убедительной победы стартовала на Чемпионате мира в Катаре сборная Англии, разгромившая команду Ирана со счетом 6:2. Дублем в ее составе отметился Букайо Сака, еще по голу забили Джуд Беллингем, Рахим Стерлинг, Маркус Рэшфорд и Джек Грилиш. У иранцев два мяча на свой счет записал Мехди Тареми.

Благодаря этой победе англичане, которых причисляют к фаворитам турнира, захватили лидерство в группе B.

Другой матч - между командами США и Уэльса завершился вничью - 1:1. В первом тайме отличился выступающий за США сын президента Либерии и обладателя "Золтого мяча" 1995 года Джорджа Веа Тимоти Веа. А в конце игры счет сравнял Гарет Бейл, реализовав пенальти.

Адель Халим, корреспондент Euronerws: 

"Ранее в понедельник Нидерланды, трижды занимавшие второе место на Чемпионате мира, обыграли Сенегал со счетом 2:0 в группе А. Судьбу встречи решили точные удары Коди Гакпо и Дэви Классена в концовке игры. В африканской команде с самым высоким рейтингом не было звездного Садио Мане. Это не позволило обладателям Кубка африканских наций открыть турнир в Катаре так, как они рассчитывали".