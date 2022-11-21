Пентагон уверен, что ВСУ подготовлены к зиме лучше россиян

Минобороны РФ опубликовала видеокадры с мобилизованными военнослужащими, направляющимися из Твери на войну в Украину. Ведомство сообщило, что убывающий личный состав полностью укомплектован и прошел практическую подготовку. Заявление прозвучало на фоне многочисленных жалоб родственников и самих служащих не неудовлетворительные условия.

Тяжелые бои продолжаются в Украине на линии соприкосновения.

Правительство Украины призывает местных жителей покинуть недавно освобожденные районы на юге страны из-за высокого риска обстрелов и разрушенной инфраструктуры.

В понедельник в 15 областях Украины были запланированы отключения электричества.

Между тем в Пентагоне выразили уверенность, что благодаря поддержке США ВСУ подготовлены к зиме намного лучшем, чем их российские противники. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Россияне иногда начинаю буйствовать, но наша артиллерия в такой момент не дает им покоя. К тому же в нашем батальоне есть воздушная разведка, поэтому мы проводим такую разведку во время обстрелов, определяем позиции с которых по нам стреляют, и без промедления накрываем их огнем", — рассказывает украинский военный.

Наблюдатели отмечают что одним из парадоксов этой войны стал тот факт, что брошенное россиянами оружие переходят к украинской армии, которая затем использует его против российского противника.