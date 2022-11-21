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Украина

Пентагон уверен, что ВСУ подготовлены к зиме лучше россиян

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 Ирина Шелудкова
Украинские военные принимают участие в боях под Бахмутом
Украинские военные принимают участие в боях под Бахмутом   -   Авторское право  Libkos/AP

Минобороны РФ опубликовала видеокадры с мобилизованными военнослужащими, направляющимися из Твери на войну в Украину. Ведомство сообщило, что убывающий личный состав полностью укомплектован и прошел практическую подготовку. Заявление прозвучало на фоне многочисленных жалоб родственников и самих служащих не неудовлетворительные условия. 

Тяжелые бои продолжаются в Украине на линии соприкосновения. 

Правительство Украины призывает местных жителей покинуть недавно освобожденные районы на юге страны из-за высокого риска обстрелов и разрушенной инфраструктуры. 

В понедельник в 15 областях Украины были запланированы отключения электричества.

Между тем в Пентагоне выразили уверенность, что благодаря поддержке США ВСУ подготовлены к зиме намного лучшем, чем их российские противники. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. 

"Россияне иногда начинаю буйствовать, но наша артиллерия в такой момент не дает им покоя. К тому же в нашем батальоне есть воздушная разведка, поэтому мы проводим такую разведку во время обстрелов, определяем позиции с которых по нам стреляют, и без промедления накрываем их огнем", — рассказывает украинский военный. 

Наблюдатели отмечают что одним из парадоксов этой войны стал тот факт, что брошенное россиянами оружие переходят к украинской армии, которая затем использует его против российского противника.