Карта боевых действий в Украине - 21.11.2022

Российские силы начинают укреплять свои позиции в оккупированных Луганской, Донецкой и восточной части Запорожской областей личным составом из Херсонской области и мобилизованными, - сообщает Институт изучения войны (ISW).

Министерство обороны Великобритании добавляет, что российские силы выстраивают оборонительные позиции, частично укомплектованные плохо обученными мобилизованными резервистами, вокруг Сватово в Луганской области на северо-востоке Украины.

Украинский военный чиновник сообщил, что украинские силы освободили 12 населенных пунктов в Луганской области с начала восточного контрнаступления.

Согласно последним данным британской разведки, поскольку юго-западную линию фронта России теперь легче оборонять вдоль восточного берега Днепра, более уязвимым оперативным флангом российских сил теперь, вероятно, является сектор Сватово.

Российские лидеры, скорее всего, считают сохранение контроля над Сватово политическим приоритетом, хотя их командиры, вероятно, борются с военными реалиями поддержания надежной обороны, одновременно пытаясь обеспечить ресурсами наступательные операции южнее, в Донецке.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил прибытие в город передислоцированного персонала и военной техники, заявив, что российские силы размещают в районе Мариуполя от 10 до 15 тысяч военнослужащих.

Андрющенко заявил, что вновь мобилизованные направляются на предположительно западную линию фронта Донецкой области через Мариуполь.

По данным Института изучения войны, российские чиновники готовятся к дальнейшим скрытым мобилизационным мероприятиям, даже в условиях осеннего призывного цикла.

Кремль заявил, что не планирует призывать больше российских солдат для участия в боевых действиях в Украине в рамках второй волны мобилизации.