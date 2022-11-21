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мир

Курдские отряды обещают не оставить без ответа турецкие авиаудары

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 Ирина Шелудкова
Местный житель разглядывает поврежденную в результате турецкого удара машину в сирийской провинции Хасеке
Местный житель разглядывает поврежденную в результате турецкого удара машину в сирийской провинции Хасеке   -   Авторское право  Baderkhan Ahmad/AP

Представители курдских общин в рядя европейских стран вышли на акции протеста против турецких авиаударов на севере Сирии и Ирака. Участники протестов обвиняют Анкару в убийстве мирных жителей. В Гамбурге к демонстрации присоединились сотни людей, на Кипре в Лимассоле призвали к немедленному прекращению огня. 

Минобороны Турции заявило, что целью проведения воздушной операция были места базирования курдских сепаратистов. Поддержку авиации с земли оказывала артиллерия.

Власти курдских районов Сирии утверждают, что жертвами ударов по двум населенным пунктам стали 11 мирных жителей , разрушены объекты гражданской инфраструктуры, включая больницу. 

Официальные лица Иракского Курдистана заявляют  что в результате 25 турецких авиарейдов убиты 32 курдских боевика.

Представители сирийской оппозиции сообщают, что ударам подверглись также позиции сирийской армии, погибли сирийское военные и вооруженные сторонники оппозиции. Смерть нескольких военных подтвердили в министерстве обороны. 

Турецкая воздушная операция состоялась через неделю после теракта в Стамбуле, в организации которого власти обвиняют курдских боевиков. 

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын опубликовал твит со словами: "Время расплаты за Истикляль".Курдские вооруженные отряды заявили, что не оставят турецкие удары без ответа.