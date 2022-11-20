English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
США

Стрельба в гей-клубе в США: нападавшего обезвредили посетители

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Стрельба в США
Стрельба в США   -   Авторское право  Thomas Peipert/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

По меньшей мере пять человек стали жертвами стрельбы в ночном гей-клубе в Колорадо-Спрингс, США. Восемнадцать человек получили ранения. Пострадавшие направлены в больницы.

Полиция сообщила, что стрелка обезвредили двое посетителей клуба. Стражи порядка назвали их героями.

В настоящее время подозреваемый находится под арестом. Ведется расследование. На странице клуба в Facebook появилось множество постов с соболезнованиями со всего мира.