ЧМ знакомит с культурой Катара

В свободное от просмотра матчей время у гостей чемпионата мира по футболу в Катаре будет чем заняться, изучая привлекательную архитектуру Дохи.

Например, этот Детский торговый центр выглядит как гигантская подарочная коробка.

А эти кактусоподобные здания представляют собой специально отреставрированные по случаю турнира голубиные башни.

Миранда Атти, Euronews: "Это Катара, традиционная культурная деревня страны, которая, как и большая ее часть, устраивает различные шоу во время чемпионата мира по футболу. В течение месяца здесь пройдут более 50 мероприятий - культурные представления, танцы, детские развлечения и даже фестиваль доу - национальных лодок Катара, с которых ныряют за жемчугом. Организаторы рассчитывают, что создав уникальную атмосферу для футбольных болельщиков со всего мира, они также помогут узнать им немного больше о культурном наследии страны".