В Twitter восстановлен аккаунт Трампа

Новый владелец социальный сети Twitter Илон Маск восстановил аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Накануне Маск провел опрос, в котором меру поддержали большинство проголосовавших.

В начале прошлого года после штурма Капитолия сторонниками Трампа администрация Twitter запретила политику пользоваться платформой.

Но Трамп в ответ Маску уже заявил, что не собирается возвращаться в "Твиттер" и будет дальше пользоваться своей соцсетью Truth Social.