Развивающиеся страны приветствуют соглашение COP27 о создании фонда помощи

Участники конференции ООН по климату в результате напряженных дебатов смогли согласовать проект создании инструмента финансирования развивающихся государств.

Тасним Эссоп, Climate Action Network: "Создание такого фонда — это огромное достижение, на протяжении 30 лет маленькие островные государств, развивающиеся страны пытались включить этот вопрос в повестку дня. Сегодня этого соглашение на COP-27 стало результатом совместных усилий".

Коллинз Нзову, министр окружающей среды Замбии: "Я очень взволнован и рад, для 1,3 млрд африканцев это очень положительных результат. Мы очень взволнованы, успех встречи в Египте был основан на итогах переговоров о компенсациях".

Но в Европе отмечают отсутствие прогресса относительно дополнительных усилий по сокращению выбросов парниковых газов и постепенного отказа от ископаемого топлива.

Франс Тиммерманс, заместитель председателя Еврокомиссии:

"ЕС принял участие в саммите, чтобы согласовать жесткие заявления. Мы разочарованы, что не смогли этого добиться. Я настоятельно призываю всех засучить рукава и показать всему миру, что борьба за стремление к лучшему будущему еще не закончилась".