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Египет

Развивающиеся страны приветствуют соглашение COP27 о создании фонда помощи

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 Ирина Шелудкова
Развивающиеся страны приветствуют соглашение о компенсациях
Развивающиеся страны приветствуют соглашение о компенсациях   -   Авторское право  Peter Dejong/AP

Участники конференции ООН по климату в результате напряженных дебатов смогли согласовать проект создании инструмента финансирования развивающихся государств. 

Тасним Эссоп, Climate Action Network: "Создание такого фонда — это огромное достижение, на протяжении 30 лет маленькие островные государств, развивающиеся страны пытались включить этот вопрос в повестку дня. Сегодня этого соглашение на COP-27 стало результатом совместных усилий". 

Коллинз Нзову, министр окружающей среды Замбии: "Я очень взволнован и рад, для 1,3 млрд африканцев это очень положительных результат. Мы очень взволнованы, успех встречи в Египте был основан на итогах переговоров о компенсациях". 

Но в Европе отмечают отсутствие прогресса относительно дополнительных усилий по сокращению выбросов парниковых газов и постепенного отказа от ископаемого топлива. 

Франс Тиммерманс, заместитель председателя Еврокомиссии: 

"ЕС принял участие в саммите, чтобы согласовать жесткие заявления. Мы разочарованы, что не смогли этого добиться. Я настоятельно призываю всех засучить рукава и показать всему миру, что борьба за стремление к лучшему будущему еще не закончилась".