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Египет

COP27: договор о компенсациях

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 Ирина Шелудкова
Активисты в Египте призывают к борьбе с изменением климата
Активисты в Египте призывают к борьбе с изменением климата   -   Авторское право  Nariman El-Mofty/AP

Климатический саммит ООН COP27 в Египте завершился принятием текста договора о создании фонда для компенсации ущерба наиболее уязвимым странам. Вопрос разработки такого механизма стал самым острым на полях переговоров. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал данное решение важным шагом к справедливости. Средства будут направлены на компенсацию убытков и ущерба, возникших в результате повышении уровня моря и аномальных погодных явлений.

На следующем саммите, который состоится в 2023 году  в ОАЭ, государства будут договариваться о принципах работы фонда. 

Генсек ООН  выразил сожаление, что участники встречи не стали обновлять планы по сокращению вредных выбросов атмосферу, чтобы достичь ранее поставленных целей по борьбе с глобальным потеплением. 

В Евросоюзе заявили, что разочарованы недостатком амбиций со стороны государств с самыми высокими выбросами углекислого газа в атмосферу.