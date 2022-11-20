COP27: договор о компенсациях

Климатический саммит ООН COP27 в Египте завершился принятием текста договора о создании фонда для компенсации ущерба наиболее уязвимым странам. Вопрос разработки такого механизма стал самым острым на полях переговоров. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал данное решение важным шагом к справедливости. Средства будут направлены на компенсацию убытков и ущерба, возникших в результате повышении уровня моря и аномальных погодных явлений.

На следующем саммите, который состоится в 2023 году в ОАЭ, государства будут договариваться о принципах работы фонда.

Генсек ООН выразил сожаление, что участники встречи не стали обновлять планы по сокращению вредных выбросов атмосферу, чтобы достичь ранее поставленных целей по борьбе с глобальным потеплением.

В Евросоюзе заявили, что разочарованы недостатком амбиций со стороны государств с самыми высокими выбросами углекислого газа в атмосферу.