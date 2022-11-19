Финляндия укрепляет границу с Россией

Власти Финляндии намерены построить на границе с Россией ограждение длиной около 200 километров. Согласно решению финского правительства, это необходимая мера для повышения пограничной безопасности и предотвращения нелегальной миграции. В некоторых зонах планируется установить видеонаблюдение и громкоговорители.

Общая протяженность финско-российской границы составляет около 1300 километров.

"Изменения в сфере безопасности в Финляндии и в Европе произошли весьма серьезные. На границе с Россией не было больших проблем, ее можно даже назвать образцовой. Но в создавшейся ситуации у нас есть все основания пересмотреть договоренности", - говорит представитель Пограничной службы Финляндии Яри Толппанен.

Строительство первой части ограждения начнется в марте будущего года. По оценке финских властей, работы займут 3–4 года и обойдутся бюджету страны примерно в 380 миллионов евро.

Проект сооружения забора на границе в пятницу был единогласно поддержан в парламенте страны.