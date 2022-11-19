COP27 берет дополнительное время

Участники конференции по изменению климата COP27, которая проходит в египетском Шарм-эш-Шейхе, надеются, что в субботу удастся достичь договоренностей по ключевым вопросам обсуждения.

Работа была продлена ещё на один день, чтобы договориться о механизмах и источниках компенсации "потерь и ущерба" от изменения климата. К "климатической справедливости", созданию фондов адаптации и выплатам призывают делегации развивающихся стран.

"Мое ощущение, что мы все ближе и ближе, но, очевидно, что есть и некоторое недоверие. Мы можем достичь результата, но при этом всё может рухнуть в последнюю минуту. Если это произойдет, будет очень жаль, поскольку мы близки к соглашению, как никогда раньше", - заявил министр по изменению климата Новой Зеландии Джеймс Шоу.

Десятки протестующих собрались в пятницу у здания, где проходит конференция ООН по климату. Они выражают разочарование тем, что делегатам до сих пор не удалось достичь соглашения о компенсации "потерь и ущерба". Представительница одной из неправительственных организаций предположила, что конференция "на грани провала".