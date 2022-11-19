English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Украина

Украина сохранит работы Бэнкси

Access to the comments Комментарии
 Михаил Саленков
Граффити Бэнкси в Бородянке станут объектом культурного наследия
Граффити Бэнкси в Бородянке станут объектом культурного наследия   -   Авторское право  Andrew Kravchenko/AP

Известный британский мастер стрит-арта Бэнкси опубликовал в соцсетях видео с граффити, сделанными им в нескольких украинских городах, которые пострадали от обстрелов российской армии.

Ранее на этой неделе художник подтвердил авторство работ, замеченных в Горенке, Ирпене, Бородянке и Киеве после его поездки в Украину.

На одной из стен разрушенного дома в Бородянке изображен маленький дзюдоист, проводящий бросок. Фотографию с этим рисунком в своем Твиттере опубликовало Министерство обороны Украины с подписью "Мы сильнее чем Давид, они слабее Голиафа".

Власти Бородянки эту и другие работы художника намерены внести в перечень объектов культурного наследия. 

Граффити защитят оргстеклом, установят подсветку и информационные таблички, сообщили изданию "Украинские новости" в администрации села. Возможно, что позднее они будут перенесены в музей.