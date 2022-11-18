Бывший агент ГРУ РФ в Таллине: вернуться в Эстонию, чтобы просить политического убежища

"24 февраля разрушило всё, что было между мной и моим государством", - заявил Артём Зинченко журналистам газеты "Ээсти Пяэвалехт" и издания Yahoo News, которые пишут о возвращении в Эстонию осужденного там пять лет назад за шпионаж бывшего агента ГРУ.

Как сообщается, беседа состоялась здании Полиции безопасности Эстонии (КаПо).

Артём Зинченко объясняет свой побег несогласием с вторжением России в Украину и рассказывает, что против российской армии воюют его украинские родственники. Вместе с 35-летним мужчиной в Эстонию вернулись его супруга и трое детей.

Зинченко также сообщил журналистам, что после возвращения в Россию жил в Санкт-Петербурге и столкнулся с "большим количеством проблем, которые надо было решать, начиная новую жизнь". По его словам, ситуация в РФ сильно изменилась и с каждым годом только ухудшалась.

Момент обмена Зинченко на Суси на эстонско-российской границе в феврале 2018 года AP

Проживавшего в Таллине Зинченко КаПо арестовала в январе 2017 года по подозрению в шпионаже. По данным прокуратуры, он был завербован ГРУ в 2009-м, через четыре года переехал в Эстонию, где собирал и передавал информацию об объектах государственной обороны, технике и военных Сил обороны, Кайтселийта и союзников.

Зинченко приговорили к пяти годам тюремного заключения, однако уже в 2018 году он был помилован для обмена на гражданина Эстонии Райво Суси, осужденного в России на 12 лет также по обвинению в шпионаже. Обмен состоялся на эстоно-российской границе 10 февраля 2018 года.

В опубликованном в апреле 2022 года ежегоднике КаПо России уделено особое внимание. Примерно половина 60-страничного документа посвящена различным угрозам безопасности Эстонии, исходящим от РФ. За последние несколько лет в Эстонии по подозрению в шпионаже в пользу российских спецслужб были задержаны не менее 15 человек. В марте этого года Полиция безопасности разместила на эстонских пограничных пунктах информационные плакаты, предупреждающие въезжающих в Эстонию и выезжающих в РФ о возможных попытках вербовки со стороны спецслужб.