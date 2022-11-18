Варшава обещает расследовать инцидент с ракетой как можно быстрее

Польша обещает как можно скорее расследовать инцидент с упавшей на ее территории ракетой. Вместе с тем, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен вновь подчеркнул, что происшествие в любом случае стало прямым следствием российских обстрелов Украины.

Энтони Блинкен, госсекретарь США: "Каким бы ни был окончательный вывод (расследования), мы уже знаем, кто в конечном итоге несет ответственность за этот трагический инцидент — Россия".

Президент Польши Анджей Дуда тем временем сказал, что участие Украины в расследовании должно осуществляться в соответствии с международным правом. По словам Дуды, "если украинская сторона захочет увидеть ход расследования, то это можно показать. Когда речь идет об участии в расследовании и доступе к документам и информации, это требует конкретных положений договоров, положений международного права, международных соглашений".

От взрыва ракеты в польском Пшеводуве погибли два человека. Местные жители потрясены произошедшим. Вот что сказала журналистам Ева Бира, директор школы в Пшеводуве:

"Мы не ожидали такого происшествия, хотя несчастные случаи и происходят, особенно когда война идет в шести километрах от нашего села. Такой инцидент может произойти в любое время".

Западные лидеры полагают, что падение ракеты на территории Польши, скорее всего, было случайностью. Соединенные Штаты и НАТО, так же как и Польша, придерживаются того мнения, что смертоносная ракета была выпущена украинскими ПВО. Киев отвергает эти утверждения, заявляя, что располагает свидетельствами "российского следа".