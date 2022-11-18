В Палате представителей будет не только новый спикер, но и новый лидер Демократической партии. 82-летняя Нэнси Пелоси, которая возглавляла демократов в Нижней палате Конгресса США с 2003 года, объявила, что не будет больше баллотироваться на этот пост.

"Американская демократия величественна, но она также хрупка, - сказала Пелоси. - Многие из присутствующих здесь стали свидетелями этого воочию, в этом зале. И поэтому демократия должна быть всегда защищена от сил, которые желают ей вреда".

Пелоси была спикером Палаты представителей с 2007 по 2011 годы и с 2019 года. По итогам завершившихся промежуточных выборов, демократы лишились большинства в Нижней палате Конгресса, а с ним и поста спикера. Нэнси Пелоси в этой должности сменит лидер республиканцев Кевин Маккарти, а наиболее вероятным преемником Пелоси на посту лидера демократов называют конгрессмена от Нью-Йорка Хакима Джеффриса.

Сама Пелоси останется в Палате представителей еще, как минимум, на два года до истечения срока действия ее нынешнего мандата.