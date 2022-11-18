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мир

В Праге прошла акция протеста против оказания поддержки Украине

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 Euronews
Чехия
Чехия   -   Авторское право  Bundas Engler/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

В Праге отметили 33-ю годовщину "бархатной революции" 1989 года, покончившей с коммунистическим режимом в тогдашней Чехословацкой Социалистической Республике. Премьер-министр Чехии Петр Фиала возложил цветы на Национальном проспекте в память о погибших в беспорядках.

В тот же день несколько тысяч человек прошли маршем к штаб-квартире Чешского телевидения. Манифестанты выступили против того, чтобы власти оказывали поддержку Украине. Акция состоялась под лозунгом "Чехия прежде всего". Демонстранты призвали к отставке коалиционного правительства.