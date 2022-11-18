В Праге прошла акция протеста против оказания поддержки Украине

В Праге отметили 33-ю годовщину "бархатной революции" 1989 года, покончившей с коммунистическим режимом в тогдашней Чехословацкой Социалистической Республике. Премьер-министр Чехии Петр Фиала возложил цветы на Национальном проспекте в память о погибших в беспорядках.

В тот же день несколько тысяч человек прошли маршем к штаб-квартире Чешского телевидения. Манифестанты выступили против того, чтобы власти оказывали поддержку Украине. Акция состоялась под лозунгом "Чехия прежде всего". Демонстранты призвали к отставке коалиционного правительства.