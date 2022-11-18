Страны Европы возобновили создание истребителя FCAS

Германия, Испания и Франция достигли политического соглашения о начале нового этапа работ над совместным проектом истребителя нового поколения FCAS (Future Combat Air System — "Воздушная боевая система будущего". Запущенная пять лет назад программа буксовала из-за разногласий по поводу зон ответственности компаний из разных стран. Цену нового этапа — 3,5 миллиарда евро — государства поделят примерно поровну. Общая стоимость проекта оценивают в 100 миллиардов до 2040 года. Предполагается, что именно тогда FCAS начнут заменять машины нынешних поколений, но не все аналитики согласны с тем, что сроки удастся выдержать.