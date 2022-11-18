В Италии появился профсоюз инфлюенсеров

Все началось 3 года назад, и, наконец, стало реальностью. Это первый профсоюз веб-блогеров и создателей контента в Италии и единственный, который в настоящее время действует в Европе. Его задача - предоставление налоговой и юридической защиты тем, кто профессионально занимается блогингом, и пока не признается полноценным работником, в отличие от представителей других профессий. Профсоюз также намерен и предлагать другие услуги, в частности, оказание психологической поддержки, и помощь в решении повседневных проблем.

Якопо Иерусси, президент и основатель Assoinfluencer: "Вы должны наладить коммуникацию, общаться с подписчиками, иметь возможность управлять отношениями с брендами, выбирать агентство для оказания поддержки, изучать статистику обо всем контенте, который вы публикуете. Объем работы огромен, к этому надо стремиться".

Лука Паламара, Euronews: "Это может показаться странным или причудливым, но инфлюенсерам и создателям контента тоже нужен свой профсоюз. Всемирная паутина — не только яркий мир и быстро развивающаяся сфера высокодоходного бизнеса, но и место, где сотрудники должны защищать свои права".

Даниэле — молодой актер, а также создатель контента, который превратил хобби в свою настоящую работу. Он один из десятков блогеров, решивших вступить в профсоюз.

Даниэле Чинильо, создатель контента: "Это полноценная занятость, которая предполагает больше часов, чем стандартные офисные смены, потому что в какие-то дни я работаю до позднего вечера, а порой ломаю голову над тем, чтобы что-то сделать, но безуспешно. Это полноценная трудовая деятельность, и она должна быть защищена, как и любая другая".

Якопо Иерусси , президент и основатель Assoinfluencer: "Создатель контента может принять участие в мероприятии, и его изображение будет распространяться вне программы самого мероприятия - в качестве рекламы, но для этого нужно специальное согласие. Пока эта профессия не получила признания, всегда будут возникать проблемы, с которыми мы постараемся справиться".

Даниэле Чинильо, создатель контента: "Я не могу платить ежегодные взносы как создатель контента. Я - работник, который, согласно итальянскому государству, трудится, но как - никто не знает".

Эти люди - не просто технические сотрудники или видеоредакторы. Они влиятельные в сети персоны и создатели контента, и должны быть признаны таковыми.